手話をスマホ経由で音声に変換できる手袋型デバイスが開発される

手や指の動きでさまざまな言葉を表現して会話する「手話」は、耳が聞こえない人が使うコミュニケーションツールの1つです。しかし、手話でのコミュニケーションは手話を習得した者同士に限られてしまい、手話が使えない人とは会話ができません。そこで、手話を音声会話に変換するための手袋型デバイスをカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究者が発表しました。



Sign-to-speech translation using machine-learning-assisted stretchable sensor arrays | Nature Electronics

https://www.nature.com/articles/s41928-020-0428-6



Wearable-Tech Glove Translates Sign Language into Speech in Real Time | UCLA Samueli School Of Engineering

https://samueli.ucla.edu/wearable-tech-glove-translates-sign-language-into-speech-in-real-time/



実際にどんな手袋なのかが一発でわかるムービーを、UCLA工学部が公開しています。



Bioengineers @BioEngUCLA from @UCLA have designed a glove-like device that can translate American Sign Language into English speech in real time though a smartphone app. Published in @NatureElectron. Video below. https://t.co/PdNwKhdZma pic.twitter.com/50hBckrULz