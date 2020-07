防犯カメラ映像をのぞき見できてしまう「insecam」レビュー、日本の防犯カメラも1000台以上リアルタイムで盗み見可能

・関連記事

初めて入った部屋に仕掛けられた隠しカメラや盗聴器を発見する方法とは? - GIGAZINE



ネットワークカメラの映像をのぞき見るソフトが3000円で売られている - GIGAZINE



「電柱に隠しカメラが設置されており市民を監視している」との報告、カメラはパスワードが設定されておらず誰でもアクセス可能 - GIGAZINE



8歳女児の部屋のウェブカメラがハッキングされ着替えの様子などがネットで勝手に公開される - GIGAZINE



Webカメラの映像をネット上に公開して、部屋の監視などができる「Ivideon」 - GIGAZINE



ネットワークカメラをハッキングした男が赤ちゃんに「起きろ!」と叫びまくる事案が発生 - GIGAZINE

2020年07月18日 14時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, セキュリティ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.