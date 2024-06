Uber Eatsの配達員の賃金を上げる条例によってユーザー・レストラン・配達員の全てに悪影響が生じている

アメリカの一部の地域では、Uber EatsやDoor Dashをはじめとする配達アプリの配達員に対し、賃上げが義務付けられています。配達員の賃上げに対応すべくフードデリバリーサービスを利用する際の手数料が値上げされたことで、そもそもの注文数が大きく減少し、配達員の収入も減少していることが報告されています Delivery Drivers Got Higher Wages. Now They’re Getting Fewer Orders. - WSJ https://www.wsj.com/business/hospitality/delivery-drivers-got-higher-wages-now-theyre-getting-fewer-orders-d2e416c0

・関連記事

Uber Eatsの配達員らを助けるために作ったつもりの自治体の条例が裏目に出ている - GIGAZINE



Uber Eatsなどの食事配達サービスは今や人々が生きる上で必要不可欠な仕事になったとの指摘、「正規労働者として認めるべき」との声も - GIGAZINE



中国がフードデリバリーサービスの配達員保護のために法整備、フードデリバリーサービスの株価は急落 - GIGAZINE



Uber Eatsの配達員が報酬の過少支払いを危惧して開発したアプリ「UberCheats」とは?日本を含むUber配達の17%が過少支払いだったというデータも - GIGAZINE



Uber EatsがGoogle発の自動運転車企業Waymoと提携し自動運転車での配達をスタート - GIGAZINE

2024年06月24日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.