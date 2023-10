iPhone 15で起きるディスプレイの焼き付き問題をiOS 17.1で修正するとApple、焼き付きを抑える有効な設定とは？

Appleが2023年9月に発売したiPhone 15シリーズの一部ユーザーから、ディスプレイの 焼き付き 問題が報告されています。これに対して、Appleは次期ソフトウェアアップデートの「 iOS 17.1 」で焼き付き問題を修正することを約束しました。 Apple says iOS 17.1 fixes OLED burn-in issue on recent iPhones https://www.idownloadblog.com/2023/10/18/apple-ios-17-1-iphone-oled-burn-in-fix/

2023年10月19日 10時44分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

