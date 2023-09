5300年前の殺人事件が科学の力で読み解かれる

・関連記事

世界最古の血液が「アイスマン」から発見される - GIGAZINE



アルプスの氷河で見つかった古代人「アイスマン」はヨーロッパ系の白人ではなく西アジア系で肌の色も暗かったことが最新のDNA分析で判明 - GIGAZINE



5000年前の氷付けのミイラ「アイスマン」の正体が明らかに - GIGAZINE



氷河の中で見つかった男性のミイラ「アイスマン」をじっくりと見られる「Iceman photoscan」 - GIGAZINE



400年前のミイラを現代科学の力で調査、故人の死因となった疾病を解き明かす - GIGAZINE



自然が動物や人類の体を数千年の時を超えて「保存」する方法とは? - GIGAZINE



2023年09月27日 08時00分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.