自然が動物や人類の体を数千年の時を超えて「保存」する方法とは？

・関連記事

「私たちが化石になる方法」について専門家たちがレクチャー - GIGAZINE



「オオカミから犬への進化途中の種」かもしれないミイラが良好な状態で永久凍土から見つかる - GIGAZINE



「3万年以上前に死亡した子馬」がシベリアの永久凍土から完全な状態で発見される - GIGAZINE



世界最古の人間の脳が沸騰して保存された状態で見つかる - GIGAZINE



75年前に行方不明になった夫婦がスイス氷河から発見される - GIGAZINE



2021年07月11日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.