「アラスカで最も人里離れた場所」といわれる島に残る人間の痕跡とは？

アフリカ大陸で誕生したといわれる人類は長い歴史の中でヨーロッパやアジアに進出し、さらに遠く離れたアメリカ大陸や海を越えたオーストラリア大陸にも生息域を広げました。ところが、中には環境が過酷なあまり人類が定住できなかった場所も存在するとのことで、「アラスカで最も人里離れた場所」ともいわれる セントマシュー島 について、実際に島へ足を踏み入れたライターのサラ・ギルマン氏が体験談をまとめています。 The Island That Humans Can’t Conquer | Hakai Magazine https://www.hakaimagazine.com/features/the-island-humans-cant-conquer/

・関連記事

33歳の冒険家が単独無支援での南極大陸横断に成功、ラスト120kmは32時間ぶっ通しで踏破 - GIGAZINE



カヤックで3回も大西洋を横断した驚異的な71歳、7mの高波に襲われても「海を恐れる気持ちはない」 - GIGAZINE



真っ白な氷で覆われた美しく広大な南極大陸をドローンで撮影したムービー「Antarctica」 - GIGAZINE



アメリカ人観光客が「絶滅の危機に瀕した謎の部族」に弓矢で撃たれ殺される事件が発生 - GIGAZINE



ドローンがアマゾンの奥地で外界と接触したことがない部族の激写に成功 - GIGAZINE



2020年12月29日 18時00分00秒 in メモ, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.