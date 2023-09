2023年09月27日 07時00分 ゲーム

「Kerbal Space Program 2」に最終的に動作を停止させるバグがあることが判明



緑色の生物「Kerbal」のために宇宙船を建造するシミュレーションゲーム「Kerbal Space Program 2(KSP2)」の中にWindowsレジストリへデータをダンプし続けるバグがあり、最終的にゲームをプレイできなくなる可能性があることがわかりました。



KSP2 is Spamming the Windows Registry Over Weeks/Months Until the Game Will Stop Working Permanently - Crash - Kerbal Space Program Forums

https://forum.kerbalspaceprogram.com/topic/219607-ksp2-is-spamming-the-windows-registry-over-weeksmonths-until-the-game-will-stop-working-permanently/





KSP2の問題を検証したAnth12氏によると、ゲームのレジストリ(Key/Entries)が情報で一杯になった場合、ゲームはPlayerPrefsExceptionエラーを投げ、その時点でメインメニューをロードできなくなってしまうとのこと。



Anth12氏によると、影響圏(SOI)の変更やセーブファイルのロードが行われるたびにゲームが情報を追加していることが原因で起きるようで、同じような情報が何度も繰り返して保存される状態になっているそうです。



以下は、たまり続けたデータの一例です。





Anth12氏はバージョン0.1.3.0でPlayerPrefsExceptionエラーに遭遇し、一度はローカルアカウントを作成し直すことで改善されたものの、その2カ月後に再び同じエラーにあってしまったと記しています。



「前回はエラーの発生まで2ヶ月しかかかりませんでした」とAnth12氏は述べ、「他の人がKSP2をもっと定期的にプレイするようになれば、同じ問題が起こるのは時間の問題でしょう。regeditを使って『HKEY_CURRENT_USER/SOFTWARE/Intercept Games』を削除することで回避できます」と改善策を示しました。





この問題は開発チームにも届いており、メンバーの一人が「この問題を認識していて、すでに修正済みです。ホットフィックスのリリースを目指しています」とのコメントを残しています。