Operaが「チェス愛好家向けブラウザ」をChess.comとコラボしてリリース、ブラウザを操作しながらチェスが楽しめるように

Operaは2023年9月19日に公開したブログで、「本日、チェスをブラウザ内に配置するChess.comとのエキサイティングで新しいパートナーシップを発表できることをうれしく思います。デスクトップブラウザとAndroid用Operaの両方にカスタムビルドを作成したので、どこにいてもすべてのチェスファンがゲームに没頭し続けることができます!」と報告しました。 今回はデスクトップ版Operaのカスタムチェスブラウザを利用してみます。まずは以下のダウンロードページにアクセス。 Opera Browser | Best browser for chess fans | Opera https://www.opera.com/ja/partner?source_Chess_Audiences_September&utm_source=chess 「Download Opera」をクリック。

ノルウェーに本拠を置くウェブブラウザの Opera が、チェスの国際的オンラインプラットフォームである Chess.com とコラボレーションして、Operaの「カスタムチェスブラウザ」バージョンをデスクトップ版とAndroid版でリリースしました。ブラウザに直接Chess.comのサービスを統合することで、チェスファンがいつでも手軽にチェスに没頭できるようになったとのことで、どんなブラウザになっているのか実際に確かめてみました。 Custom chess browser puts chess right at your fingertips - Blog | Opera News https://blogs.opera.com/news/2023/09/opera-launches-custom-chess-browser/

・関連記事

ゲーマー向けに設計されたモバイル端末用ブラウザ「Opera GX Mobile」リリース - GIGAZINE



Operaの暗号ブラウザ「Opera Crypto Browser」のiOS版が正式リリース - GIGAZINE



Operaが暗号ブラウザ「Opera Crypto Browser」のベータ版を発表、NFTなどの購入がより簡単に - GIGAZINE



ウェブブラウザのOperaで「絵文字のみのURL」が利用可能に - GIGAZINE



片手だけでスムーズにブラウジング可能なモバイルブラウザ「Opera Touch」を使ってみた - GIGAZINE



Opera Softwareが最大876%の暴利ローンアプリで不正に荒稼ぎしてたことが判明、摘発されればOperaブラウザ終了の可能性も - GIGAZINE



なぜOperaがベラルーシでは最もポピュラーなブラウザなのか - GIGAZINE



2023年09月20日 17時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.