ブラウザ上で初代プレイステーションのマルチプレイが可能なウェブアプリ「PSX Party」

参加側は送信されたURLにアクセスして、「Click here to launch」をクリック。

「Click here to choose a game」では、インターネット・アーカイブ上で 公開 されているタイトルを選択できるようになっています。

PSX Partyは、公開されているリストからゲームを選択するという「Click here to choose a game」と、 CHD形式 のゲームROMをプレイする「Browse(.chd)」の2通りでゲームを読み込みます。

「Click here to launch」をクリックすると、PSX Partyが起動します。

現代の家庭用ゲーム機はインターネット経由の対戦や協力などのマルチプレイが可能ですが、1994年に発売された初代プレイステーションのタイトルのほとんどはオンラインに対応していません。「 PSX Party 」は、オンラインに対応していないプレイステーションのゲームを、ブラウザ上でマルチプレイできるというウェブアプリです。 PSX Party https://psxparty.kosmi.io/ PSX Partyにアクセスするには、 公式サイト の下部にある「Click here to create a room and start playing!」をクリック。

2021年01月16日 09時00分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.