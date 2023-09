多様な経験ができる人生を送ると脳の接続性がブーストされるという研究結果

DZNE : A Varied Life Boosts the Brain’s Functional Networks https://www.dzne.de/en/news/press-releases/press/a-varied-life-boosts-the-brains-functional-networks Living a Varied Life Boosts Brain Connectivity in Mice : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/living-a-varied-life-boosts-brain-connectivity-in-mice 海馬は空間や文脈の学習、エピソード記憶などにおいて中心的な役割を果たす脳の部位であり、アルツハイマー病などの神経変性疾患の影響を強く受けます。どのような人生を送っているのかが海馬に与える影響を調べるため、 ドイツ神経変性疾患センター と ドレスデン工科大学 の研究チームは、異なる環境で育てられたマウスの海馬を調べる実験を行いました。 まず研究チームは、生後6週間目のマウスを「通常の環境で育てるグループ(対照群)」と「濃密な体験ができる環境で育てるグループ(実験群)」にランダムで割り当てました。 対照群のマウスは標準的なマウスケージに4匹セットで入れられ、巣の材料やエサ、水などが十分に与えられました。一方、実験群のマウスはより大きなケージに8匹セットで入れられ、置き場所が変わるおもちゃや迷路のようなプラスチックチューブ、トンネル、豊富な巣の材料、そしてエサや水が十分に与えられたとのこと。

刺激の多い生活と起伏のない穏やかな生活のどちらを好むかは人それぞれですが、どのような生活を送るのかは脳機能に影響を及ぼす可能性があります。新たに、異なる環境で育てたマウスの脳の接続性を調べたドイツの研究チームが、「さまざまな経験ができる環境で育ったマウスは、そうでないマウスと比較して脳の接続性が高い」と報告しました。 High-resolution CMOS-based biosensor for assessing hippocampal circuit dynamics in experience-dependent plasticity - ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095656632300413X

2023年09月10日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

