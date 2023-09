2023年09月06日 12時01分 メモ

万里の長城が工事業者の近道のために「回復が不可能」なまでに破壊される、当局は容疑者として建設作業員を逮捕



世界最長の建造物としてユネスコの世界遺産に登録されている中国の「万里の長城」の一部が、付近の工事現場への近道を探していたという建設作業員によって掘削され、原状復帰が困難な損傷を受けていたことがわかりました。この事件で地元警察は、2人の建設作業員を容疑者として逮捕しており、さらに捜査を継続するとしています。



今回取り返しのつかない損傷を受けたことが発覚したのは、中国・山西省朔州市右玉県に位置する万里の長城の一部「三十二長城」です。三十二長城は、1368~1644年にかけて栄えた明王朝の時代にさかのぼる遺構で、当時の国境や「烽火台」、つまり軍事的な通信に使うのろし台が良好な保存状態で現存することから、重要な史料的価値があるとされてます。





2023年8月24日に、三十二長城に穴が掘られているとの通報を受けて地元の警察当局が現場に駆けつけたところ、機械を使用した大規模な掘削が行われたことが確認されました。その後警察が沿線を巡回したところ、工事をしていた男女が発見され、現場で取り調べを行った結果、2人が万里の長城を破壊したことが判明しました。



当局は声明で、「万里の長城の完全性と文化遺産の安全性に回復が不可能な損害が生じた」と指摘しています。





この事件で、警察は38歳の男性である鄭容疑者と55歳の女性である王容疑者を逮捕したと発表しました。





取り調べによると、2人は三十二長城の付近で進められていた建設プロジェクトの請負業者で、壁の間を通りやすくするために掘削機を使用したと話したとのこと。



当局は「容疑者2人は法律に従って拘留されており、事件は引き続き捜査中です」としています。



中国政府は万里の長城の保護に力を入れていますが、風化などの影響を受けて損傷が拡大しており、ナショナルジオグラフィックは「元からあった古代の建造物の約50%がすでに消失し、残りの30%も崩壊が進んでいる」と伝えています。





また、人為的な損傷にもさらされており、2021年には有名な八達嶺長城の壁面に鋭利な物体で落書きしたとして、観光客3人が警察に拘束され罰金を科せられました。