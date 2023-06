2023年06月13日 11時09分 メモ

Samsungの元幹部が半導体工場を丸ごとコピーするために機密情報を盗み出して逮捕される



Samsungの元幹部だった65歳の男が、中国に半導体工場を建設するために工場の設計図などの機密情報を盗み出し、産業技術保護法と不正競争防止法違反の疑いで韓国の検察当局によって逮捕・起訴されたと報じられています。



韓国の検察当局によると、男は2018年から2019年にかけて、チップ工場の基本光学データやプロセスのレイアウト、半導体や工場の設計図面などの機密データを違法に入手。さらに、中国西部の西安市にあるSamsungのメモリチップ工場からわずか1.5km離れたところに、そのSamsungの工場をまるごとコピーしたような半導体工場を建設しようとしていました。



男はSamsungを退社した後、中国とシンガポールに複数の半導体企業を設立し、中国と台湾の投資家から資金を調達していました。韓国メディアの聯合ニュースによれば、台湾の投資企業は男の設立した企業に約62億ドル(約8600億円)を投資する契約を交わしていたそうですが、結局この契約を反故(ほご)にしたため、男は工場の設立に失敗したとのこと。



一方で、男は中国の投資家から4600億ウォン(約500億円)の投資を受けており、この投資とSamsungから違法に入手した情報を元手に、中国・四川省成都市に工場を設立。すでに試作品の生産に成功していたそうです。



また、男は中国四川省に会社を設立し、SamsungとSK hynixからおよそ200人の従業員を引き抜いていたとのこと。男は引き抜いた従業員に企業秘密を入手するように指示していたそうで、Samsungは推定2億3000万ドル(約320億円)の損害を受けたと報じられています。なお、Samsungの下請け会社の従業員1人と、男が設立した企業の従業員5人の計6人も、男と共謀した容疑で在宅起訴されました。



当局は「今回の事件は単なる半導体技術の流出ではなく、半導体工場を丸ごと全部コピーしようと企てるものです。被害の範囲は、これまでの技術漏えい事件とは比べものになりません」と述べています。経済紙のBloombergは「この事件は半導体製造の野望を抱く中国と、それを抑えようとするアメリカ・韓国・台湾との緊張関係に火をつける可能性もあります」とコメントしました。