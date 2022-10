Samsungの半導体技術を盗み出した現・元社員ら4人が起訴される

Samsungの半導体技術を盗み出し、海外企業に漏らした容疑により、Samsung現職および元従業員4人が起訴されていたことが分かりました。 4 current, former Samsung employees indicted on semiconductor technology theft charges | Yonhap News Agency https://en.yna.co.kr/view/AEN20221027007500315 Samsung bucks industry trend, maintains memory investments • The Register https://www.theregister.com/2022/10/27/samsung_memory_investment/ ソウル中央地検によると、Samsungの研究員2人と元技術者2人を、不正競争防止法および産業技術保護法違反の疑いで起訴したとのこと。

2022年10月28日 15時00分00秒 in Posted by log1p_kr

