台湾検察が東京エレクトロン子会社を起訴、TSMCの企業秘密を盗んだとして罰金6億円を請求

by 李 季霖



現地時間の2025年12月2日、台湾の検察当局が日本の半導体製造装置メーカーである東京エレクトロンの台湾にある子会社・東京エレクトロン台湾を起訴しました。検察当局は、東京エレクトロン台湾が世界最大の半導体受託製造企業(ファウンドリ)であるTSMCの2nm技術を盗んだとして、1億2000万台湾ドル(約5億9500万円)の罰金を支払うよう求めています。



この訴訟は世界で最も先進的な半導体製造ノードのひとつであり、台湾の国家安全保障にとっても極めて重要な技術とみなされている「TSMCの2nmプロセス技術の盗難事件」に関するものです。





2025年8月、台湾高等検察庁の知的財産分局は東京エレクトロン台湾にTSMCの2nm技術を提供したとして、東京エレクトロン台湾に勤務していた元TSMCのエンジニアであるチェン・リーミン氏と、TSMCのエンジニアであるウー・ピンチュン氏、コ・イーピン氏の3人を起訴しました。



今回、台湾高等検察庁は東京エレクトロン台湾が営業秘密法および国家安全保障法を侵害したとして、4つの容疑で追加起訴。容疑のうち3件に対して4000万台湾ドル(約1億9800万円)、1件に対して800万台湾ドル(約4000万円)の罰金支払いを求めました。台湾では、複数の犯罪を裁くにあたり、それぞれの犯罪に対する刑罰が設定された上で刑法に基づき単一の罰金を決定するため、最終的な罰金額と個々の罰金の合計額は一致しないことがあるとのこと。今回の事例では、検察は1億2000万台湾ドルの支払いを求めています。



台湾高等検察庁は、「東京エレクトロン台湾にはリーミン氏を監督する法的義務があったが、不正行為を防ぐための具体的な措置が欠如していたため、今回の出来事が起きてしまった」と指摘。その結果、「違法行為を防止するための適切な措置を講じなかった東京エレクトロン台湾が法人として刑事責任を負うべき」と結論付けています。



2025年8月、台湾高等検察庁はリーミン氏に懲役14年、ピンチュン氏に懲役9年、イーピン氏に懲役7年を求刑すると発表しています。さらに、2025年9月に知的財産・商事裁判所が、3人を拘留し、外部との連絡を遮断するよう命じました。



東京エレクトロンは東京エレクトロン台湾の元従業員が事件に関与していたことを認めていますが、社内調査の結果、TSMCの2nmプロセスに関する機密情報が第三者に漏洩した証拠は見つからなかったと発表しています。さらに、東京エレクトロンは事件に関与した従業員を解雇し、当局に全面的に協力しているとも述べました。

