ずんだもんが「先輩のクソコードのせいで本番が燃えてるのだ！」と絶叫して二度寝どころじゃないアラームをかき鳴らす目覚まし「ずんだもんSRE」
目覚ましのアラームをけたたましい大音量にしたり目が覚めるような音声にしたりといった工夫をしても、いずれ慣れてしまって結局は二度寝してしまいがちです。そんな人のためにアプリ開発者のひかる氏が開発した、エンジニアなら誰でも飛び起きてしまう音と共にずんだもんが毎回違うメッセージで絶叫しながら起こしてくれるアラームが「ずんだもんSRE」です。
ずんだもんSRE
https://incident-driven-wakeup.std9.workers.dev/
ずんだもんに『先輩のクソコードのせいで本番が燃えてるのだ！』と毎朝叫ばれる目覚ましアプリを作った #Nuxt - Qiita
https://qiita.com/alclimb/items/e303cf655373992f61f4
Qiita Advent Calendar 2025 1日目を書きました✨— ひかる@個人開発勢✨ (@hikaru_firecamp) December 1, 2025
ずんだもんに毎朝「架空の障害報告」で叩き起こされる目覚ましWEBアプリです
・Nuxt 4 + Convex
・Gemini 2.5 Flashで日替わり障害生成
・自宅GPUサーバ(VOICEVOX)で爆速配信#Qiita #クソアプリ #AdventCalendar https://t.co/E1I3dLtlG3
ずんだもんSREはブラウザから無料で使うことができます。ずんだもんSREにアクセスしたら、「テストアラーム発火」をクリックすることでどのようなアラームが鳴るのかを試聴できます。
「INCIDENT DETECTED(インシデントが検出されました)」「ずんだもん思考中なのだ…」と表示されるので数秒待ちます。
アラート音と共に「先輩！在庫APIが死んだのだ！データベースのコネクションプールが枯渇してるのだ！あの時先輩が急いで実装したクソコードのせいなのだ！どうしてくれるのだぁ！責任取るのだ！」と涙声のずんだもんが繰り返します。このアラート音はWeb Audio APIを使用したもので、脳に直接不安感を響かせるような音作りにこだわっているとのこと。また、ずんだもんのメッセージはGeminiに「エンジニアが絶望するシチュエーション」を学習させたもので、毎回違うメッセージでユーザー(先輩)に責任をなすりつけてきます。「アラーム停止」をクリックするか、Escキーを押すことでアラームが止まります。
アラームを止めると「インシデント解決！」と表示されました。今回生成されたずんだもんのセリフは、XまたはThreadsでシェアすることもできます。「閉じる」をクリックしてウィンドウを閉じます。
次に、アラームの設定をしてみます。時間を設定してブラウザを開いたままにすることで、時間になったら新しいアラートとずんだもんの音声が生成されます。右上の「アラーム設定」をクリック。
「アラームを有効にする」のトグルスイッチをオンにして、アラーム時刻を設定。
「停止モード」は、アラーム停止ボタンのクリックまたはEscキーでアラームを止められる「Easy」に選択。ずんだもんの音声は泣きながら絶叫する「なみだめ」と、無感情に淡々と読み上げる「標準」から選ぶことができます。
実際にアラームを使用してみた様子は以下のムービーを見るとよく分かります。
ずんだもんが「先輩のクソコードのせいで障害発生してるのだ」と泣きながら責めてくる目覚まし「ずんだもんSRE」でアラームを設定するとこんな感じ - YouTube
また、「停止モード」から「Challenge」を選択すると、アラームを停止するためにコマンドの入力が必要になるため、より強引に頭を起こすことができます。
「Challenge」でアラームを鳴らすと、アラーム停止ボタンの代わりに、「以下のコマンドを入力して解決」と表示されました。
アラート音とずんだもんの責任追及ボイスを聞きながら表示されているコマンドを正確に入力することで、頭をしっかり起こしながらアラームを止めることができます。
開発者のひかる氏によると、ずんだもんSREのクラウド費用はすべて無料枠で賄っている一方で、毎日同じアラーム音で脳が慣れてしまわないように、自宅のゲーミングPCを用いて「日替わりで新鮮な絶望」を届けるずんだもんの音声を生成しているとのこと。「誰かが利用するとGPUに火が付き消費電力が爆増する仕様ですがどんどん使ってください」とひかる氏は述べています。
