TSMC社員が2nm半導体の機密情報を漏らした疑いで逮捕される、東京エレクトロンも捜査を受けているとの報道

獨/台積電2奈米爆國安危機 多名員工竊取2奈米機密流向外商 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網 https://udn.com/news/story/124400/8918616 台積電2奈米製程技術外洩 高檢搜日商 聲押3工程師獲准 | 法律前線 | 社會 | 聯合新聞網 https://udn.com/news/story/7321/8918948 台積洩密非首例…我科技大廠 內鬼案層出不窮 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網 https://udn.com/news/story/124400/8920256 Taiwanese authorities detain three over alleged theft of TSMC chip secrets | Reuters https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/taiwanese-authorities-detain-three-over-alleged-theft-tsmc-chip-secrets-2025-08-05/ 最新のチップに関する機密情報を不正に取得した疑いがあるとして、TSMCが複数の従業員を解雇したことが分かりました。

台湾の半導体製造メーカー・TSMCから機密情報を盗んだとして、複数の従業員が解雇され、当局に身元を拘束されていることがわかりました。盗まれた技術は、まだ量産されていない最新の2nm半導体プロセス技術に関するもので、国家安全保障法違反のおそれがあるとのこと。また、地元紙は東京エレクトロンが捜索を受けたとも伝えています。 TSMC fires workers for breaching data rules on cutting-edge chip tech - Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/business/technology/tsmc-fires-workers-for-breaching-data-rules-on-cutting-edge-chip-tech 台積電據傳開除多名涉嫌違規取得2奈米製程技術的員工 | 台積機密外洩案 | 產經 | 聯合新聞網 https://udn.com/news/story/124400/8918302

