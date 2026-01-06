2026年01月06日 14時00分 メモ

TSMCの機密情報を盗んだとして台湾の検察当局が新たに東京エレクトロンの台湾子会社と元従業員ら3人を起訴



2025年8月、台湾の大手半導体ファウンドリであるTSMCから2nm半導体の機密情報を盗み出したとして元TSMC従業員らが逮捕・起訴され、東京エレクトロンの台湾子会社であるTokyo Electron Taiwanも起訴されました。捜査の過程で、被告らが別の機密情報をTSMCから盗み出していたことも判明したため、追加でTokyo Electron Taiwanや元従業員らが起訴されました。



3 men, Tokyo Electron Taiwan indicted over new TSMC trade secret theft - Taipei Times

https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2026/01/06/2003850100





Taiwan prosecutors file new indictments in Tokyo Electron trade secrets case | Reuters

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-prosecutors-file-additional-charges-tsmc-trade-secrets-case-2026-01-05/



2025年8月、TSMCから2nm半導体の機密情報を盗み出したとして、東京エレクトロンの台湾子会社に勤めていたチェン・リーミン氏ら3人が逮捕・起訴されました。チェン氏は元TSMCの従業員で、退職してTokyo Electron Taiwanに入社した後にTSMCの機密情報を入手するため、TSMCの元同僚らに助けを求めたとのこと。一部の同僚がチェン氏の呼びかけに応じて、機密情報のリークに協力したとみられます。



TSMCから2nm半導体プロセス技術を盗み出した従業員に最大で懲役14年求刑の方針 - GIGAZINE





12月には台湾高等検察庁が、営業秘密法および国家安全保障法を侵害したとしてTokyo Electron Taiwanを起訴しました。台湾高等検察庁は「Tokyo Electron Taiwanはチェン氏を監督する法的義務を怠った」と指摘し、1億2000万台湾ドル(約5億9600万円)の罰金を支払うよう求めました。



台湾検察が東京エレクトロン子会社を起訴、TSMCの企業秘密を盗んだとして罰金6億円を請求 - GIGAZINE





2026年1月6日にTAIPEI TIMESが報じた内容によると、検察当局は2nm半導体の機密情報窃取について捜査する過程で、Tokyo Electron TaiwanのクラウドストレージにTSMCの14nmプロセス技術に関する機密情報が保存されていることを発見したとのこと。



これを受けて検察当局はこれまでの起訴とは別に、14nmプロセス技術の機密情報窃取についてチェン氏と元TSMC従業員の2人、元Tokyo Electron Taiwan従業員1人、そしてTokyo Electron Taiwanを追加で起訴しました。





チェン氏と元TSMC従業員の2人は企業機密複製の罪で起訴されており、チェン氏には懲役7年、共犯者には懲役8年8カ月が求刑されています。一方、ルー氏という元Tokyo Electron Taiwan従業員は捜査の手が迫った際に証拠を隠滅した罪で起訴されており、検察は懲役1年を求刑しています。



また、Tokyo Electron Taiwanも証拠隠滅の罪で起訴され、検察当局は2500万台湾ドル(約1億2400万円)の罰金を求めています。一方で検察当局は、Tokyo Electron Taiwanが捜査に協力しており、それが事件解決に役立ったとも指摘しています。



なお、Tokyo Electron Taiwanの親会社である東京エレクトロンは起訴されておらず、一連の問題は業績に影響を及ぼしていないとのことです。

