中国の半導体メーカーが約2兆円超の負債を抱えたまま操業前に破綻、巨額詐欺の実態とは？

by by Amy Cheng/NPR アメリカと中国の貿易摩擦を背景に、中国の半導体メーカー・武漢弘芯半導体(Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing:HSMC)が工場の操業を開始する前に 倒産 しました。巨額の資金が投じられたにもかかわらず、半導体チップを1つも生産することなくHSMCが撤退した経緯について、海外ニュースメディア・NPRの北京特派員であるエミリー・フェン氏が伝えています。 A Cautionary Tale For China's Ambitious Chipmakers : NPR https://www.npr.org/2021/03/25/980305760/a-cautionary-tale-for-chinas-ambitious-chipmakers HSMCは、武漢市の東西湖区政府と北京光量藍図科技(Beijing Guangliang Lantu Technology)という企業の合弁事業として、2017年11月にプロジェクトを開始しました。かねてから、半導体が重要な戦略物資となりつつあったことから、政府肝いりの官民プロジェクトとして華々しいスタートを切ったHSMCですが、設立当初からすでに多数の問題を抱えていたことが分かっています。

2021年04月03日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

