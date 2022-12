2022年12月28日 12時55分 メモ

何者かが3万年前の古代アボリジニの壁画に「見ちゃダメだ、ここは死の洞窟」と落書きして破壊してしまう

by Mirning cultural group



オーストラリア南部に位置するアボリジニの聖地で、3万年前に描かれたものだとされている先住民族の壁画が何者かによって損壊される事件が発生しました。考古学者は重大な損失であると非難しています。



Vandals Destroy 30,000-Year-Old Indigenous Rock Art in Australia

https://hyperallergic.com/789256/vandals-destroy-30000-year-old-indigenous-rock-art-in-australia-koonalda-cave/



Vandals Destroy 30,000-Year-Old Indigenous Cave Drawings in Australia | Smart News| Smithsonian Magazine

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/30000-year-old-indigenous-cave-drawings-in-australia-have-been-destroyed-180981363/



Ancient Aboriginal rock art destroyed by vandals in ‘tragic loss’ at sacred SA site | Indigenous art | The Guardian

https://www.theguardian.com/artanddesign/2022/dec/21/ancient-aboriginal-rock-art-destroyed-by-vandals-in-tragic-loss-at-sacred-sa-site



今回の問題で何者かによって破壊されたのは、南オーストラリア州のナラボー平原にある「Koonalda Cave(クーナルダ洞窟)」の壁に描かれた岩絵です。古代アボリジニの人々が火打ち石を採掘していたというこの洞窟は、地元のミルニング(Mirning)族の人々によって神聖視されてきました。



by Boobook48



かつては、「人類が初めてオーストラリア大陸にたどり着いたのは8700年前のこと」だと考えられてきましたが、クーナルダ洞窟で発見された岩絵が少なくとも3万年前のものだと判明したことにより、オーストラリアにまつわる人類史の学説は大きく覆されることになりました。このような知見を現代に伝える貴重な文化遺産であることから、クーナルダ洞窟はオーストラリアの国定記念物に指定されています。



by Bednarik, R. G. (2010). Australian Rock Art of the Pleistocene



しかし、2022年12月に何者かが有刺鉄線やフェンスなどを通り越して洞窟に侵入し、洞窟の壁面に落書きをして岩絵を破壊してしまったことが発覚しました。伝えられるところによると、犯人は古代人が描いた幾何学模様の上に「Don’t look now, but this is a death cave」と書いたとのこと。



by Mirning cultural group



古代アボリジニの遺跡を専門とする考古学者のケリン・ウォルシェ氏は、「洞窟の表面の地質は非常に柔らかく、壁画を破壊することなく落書きを消すことはできないので、復元は不可能です。ここまで汚されるのは、非常に悲劇的な損失です」と話しました。



また、ミルニング族の長老であるバンナ・ローリー氏は「私たちミルニング族の長老は洞窟で起きたことに深く悲しみ、動揺し、傷ついています。クーナルダは私たちにとって最も重要で神聖な場所なのに、誰かが私たちにあいさつもなく立ち入りました。これは大変失礼な侮辱にあたります」と述べて、悲憤をあらわにしました。



法律で保護された遺産を破壊したため、犯人には最大で1万豪ドル(約90万円)の罰金または最長6カ月の懲役刑が科される可能性があるとのことです。