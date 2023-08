2023年08月12日 09時00分 サイエンス

世界中の狩猟採集社会では女性も狩猟に参加している、「男性が狩り、女性が採集」という明確な分担があるわけではないという研究結果



農耕ではなく野生動物の狩猟や動植物の採集を生活の基盤にする狩猟採集社会においては、伝統的に「男性が狩猟を担当し、女性が採集を担当する」という性別に基づいた役割分担があるという考えが根強くあります。ところが、現代まで存続する60以上の狩猟採集社会について調べた研究では、80%の社会において女性も狩猟に参加していることが判明しました。



長年にわたり、人類学者や考古学者らは人間の社会には古くから男性と女性による分業制があったと考えてきました。しかし、近年では古代の漁師や戦士にも女性がいた事例が相次いで報告されており、「狩猟者(ハンター)の男性/採集者の女性」という固定観念が崩れつつあります。



新たにアメリカ・シアトルパシフィック大学の研究チームは、南北アメリカ・アフリカ・オーストラリア・アジア・オセアニアにまたがって現代まで存続する63の狩猟採集社会について、過去100年間の文献を調査して狩猟と採集における男女の分業を分析しました。



シアトルパシフィック大学の生物学教授であるカーラ・ウォール=シェフラー氏は、「私たちはこれらのグループと一緒に暮らし、彼らの行動を研究した人々の論文を読みました。研究者らは人々を観察し、行動を記録していました」と科学系メディアのLive Scienceに語っています。



調査対象となった狩猟採集社会のうち、79%では「女性のハンター」が存在しており、女性が母親になった後も役割は変化していなかったことが判明。また、女性が行う狩猟は「チャンスがあれば動物を殺す」といった日和見的なものだけでなく、70%以上で「意図的に」肉を獲得することを目的として狩りに出かけていることや、狩猟が主な食料源である社会では100%の割合で女性も狩猟に従事することもわかりました。



中には母親が幼児を狩りに連れて行くケースも確認されたそうで、研究チームは「女性は育児に支障を来すため狩りができない」という考え方は正しくないと指摘。「世界中の狩猟採集社会の女性は、歴史的に出産に関係なく狩猟に参加してきており、今日でも狩猟に参加しています」と述べています。





ウォール=シェフラー氏は、「女性たちはさまざまな道具を持って出かけ、動物を見かけたら殺していました。私たちが驚いたのは、大半のグループで女性が狩猟をしていたことで、これに対する明確なタブーはありませんでした」「コミュニティの誰もが、女性が狩りに行くことを知っており、それが彼女らの仕事だったのです」とコメントしました。



一方で、同じコミュニティ内でも男性のハンターと女性のハンターでは、持っている道具や狩猟の方法、狩る動物などが異なるケースも確認されました。フィリピンの「アグタ」と呼ばれる狩猟採集社会では、男性は主に弓矢で狩猟を行うのに対し、女性は弓矢だけでなくナイフも使うことが多かったとのこと。また、男性は1人または2人で狩りをするのに対し、女性はより大勢の集団で狩りをすることが多いそうです。





ウォール=シェフラー氏によると、「男性がハンターで女性は採集者」という固定観念は、1968年に出版された「Man the Hunter」や1983年の「Woman the Gatherer」といった本によって強化されてきたとのこと。ウォール=シェフラー氏は、「動物を狩ることが自分たちのコミュニティを養うことにつながるなら、女性がそれを無視する意味がありません。このような厳格な役割分担は意味を持たないのです」と述べました。