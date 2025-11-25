約4万5000年前のネアンデルタール人が「よそ者の女性や子ども」を共食いしていた可能性
by Michael Brace
ネアンデルタール人は約40万年前に地上へ現れたヒト属の一種で、現生人類(ホモ・サピエンス)と長らく共存していたことや、複雑な文化を持っていたことなどが知られています。そんなネアンデルタール人が、「よそ者の女性や子ども」を共食いしていた可能性があるとの論文が、学術誌のScientific Reportsに掲載されました。
Highly selective cannibalism in the Late Pleistocene of Northern Europe reveals Neandertals were targeted prey | Scientific Reports
https://www.nature.com/articles/s41598-025-24460-3
Neanderthals cannibalized 'outsider' women and children 45,000 years ago at cave in Belgium | Live Science
https://www.livescience.com/archaeology/human-evolution/neanderthals-cannibalized-outsider-women-and-children-45-000-years-ago-at-cave-in-belgium
19世紀後半、ベルギーのゴイエ洞窟群を調査した考古学者らが、101個ものネアンデルタール人の骨片を発見しました。これらの骨は約4万5000年前のもので、その多くには食肉処理された動物の骨に見られるような痕跡があったため、何者かがこれらのネアンデルタール人を食べたことが示唆されています。
今回、フランスのボルドー大学で考古学の博士研究員を務めるクエンティン・コスヌフロワ氏らの研究チームは、ゴイエ洞窟群で見つかった骨片の生物学的プロファイルを調査しました。
