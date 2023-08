古い女性誌の「相談と回答」のコーナーが「アイデアの宝庫」と作家が語る理由とは？

創作に取り組む際には、アイデアを練るだけではなく、設定や世界観を固めるために資料を探ることも重要です。特に古い時代を描く際には、当時の新聞や雑誌などを読んでみることで良い刺激を受けることができますが、その中でも「雑誌の巻末にある悩み相談と回答」のコーナーが当時の情勢や人の感情を理解するために生きるものであると、ベストセラー歴史小説シリーズ「 The Emmy Lake Chronicles 」の作者であるアマンダ・ジェーン・ピアース氏が語っています。 Finding Good Advice in World War II-Era Women’s Magazines ‹ Literary Hub https://lithub.com/finding-good-advice-in-world-war-ii-era-womens-magazines/

2023年08月10日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

