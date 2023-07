TikTokで手術の様子を配信した美容外科医が医師免許を永久に剥奪される

TikTok plastic surgeon 'Dr. Roxy' loses Ohio medical license for livestreaming procedures - The Washington Post https://www.washingtonpost.com/nation/2023/07/13/tiktok-plastic-surgeon-dr-roxy-license/

動画共有プラットフォーム・TikTokで「Dr. Roxy」の名前で活動し、約84万6000人ものフォロワーを獲得していた美容外科医のキャサリン・ロクサーヌ・グラウ氏に対して、アメリカ・オハイオ州の医療委員会がグラウ氏の医師免許の永久的な剥奪と4500ドル(約62万円)の罰金をグラウ氏に科すことを2023年7月12日に決定しました。グラウ氏は以前から手術中にTkiTokでライブ配信を行っており、何人もの患者の手術に失敗していることが指摘されています。 Cosmetic surgeon who streamed procedures on TikTok loses medical license - CBS News https://www.cbsnews.com/news/katharine-grawe-cosmetic-surgeon-ohio-tiktok-license-revoked/

・関連記事

2023年07月14日

