光無線通信技術の標準規格「IEEE 802.11bb」によりLi-FiがWi-Fiと相互接続・相互運用可能に

技術の規格を作る標準化活動を行っているアメリカ電気電子学会(IEEE)が進める光無線通信の標準規格「 IEEE 802.11bb 」について、技術に取り組んできたpureLiFiやFraunhofer HHIが歓迎の声を上げています。 IEEE P802.11 - LIGHT COMMUNICATION TASK GROUP https://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/tgbb_update.htm Global LiFi Firms Welcome the Release of IEEE 802.11bb Global Light Communications Standard | Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20230712214664/en/Global-LiFi-Firms-Welcome-the-Release-of-IEEE-802.11bb-Global-Light-Communications-Standard

2023年07月14日 12時19分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

