トランプ大統領の「新型コロナはインフルエンザより致死率が低い」というFacebook投稿が虚偽だとして削除される

By Matt Johnson



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)から執務に復帰したトランプ大統領が自身のFacebookで「新型コロナウイルスはインフルエンザより死者が少なく、致死率も低い」といった内容の投稿を行ったところ、Facebookがこの投稿を「フェイクニュース」として認定。投稿自体を強制的に削除しました。



Facebook removes Trump post falsely saying COVID-19 is less deadly than the flu - The Verge

https://www.theverge.com/2020/10/6/21504206/facebook-removed-trump-post-covid-19-coronavirus-flu-lethal-misinformation



Facebook removes Trump post falsely saying flu is more lethal than Covid - CNN

https://edition.cnn.com/2020/10/06/tech/facebook-trump-covid-flu-false/index.html



トランプ大統領は2020年10月2日に、新型コロナウイルスに感染したことを公表していました。



トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染 - GIGAZINE





トランプ大統領は新型コロナウイルス感染判明後に一度はワシントンD.C.の病院に入院しましたが、約3日で退院しました。トランプ大統領は治療を継続しつつ、ホワイトハウスの他者から隔離された部屋で執務を行っているとのこと。



執務に戻ったトランプ大統領は、Facebookで「新型コロナウイルスはインフルエンザよりも致死性が低い」といった内容の記事を投稿。この内容が確証のない主張であることから、Facebookはトランプ大統領の投稿を強制的に削除しました。Facebookはニュースメディア・CNNからの取材に対し、トランプ大統領の投稿内容が新型コロナウイルスのフェイクニュースに関するルールを破っていたことから、投稿を削除したことを認めています。



トランプ大統領はTwitterでも、Facebookで削除されたものと同じ内容を含む投稿を行っています。以下が実際のトランプ大統領によるツイートで「インフルエンザの季節が近づいてきました。ワクチンがあるにもかかわらず、毎年多くの人々、時には10万人以上の人がインフルエンザで亡くなっています。我々は国を閉鎖するのでしょうか? いいえ、私たちは、人々に対して致死性がはるかに少ない新型コロナウイルスと生きることを学んだように、ウイルスと共に生きることを学んできました」という内容。



Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!