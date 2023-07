2023年07月05日 10時48分 ネットサービス

ChatGPTのウェブブラウジング機能が一時停止、有料記事を無料で読めてしまうとの報告から



OpenAIが提供するチャットAI「ChatGPT」には、2023年5月から、Microsoftの検索サービス「Bing」を用いた「インターネット上の最新情報を収集して表示する機能」が追加されていますが、OpenAIは現地時間7月3日にこのウェブブラウジング機能を一時停止したことを発表しました。ウェブブラウジング機能の一時停止は「有料記事を無料で閲覧できてしまう不具合」が影響していると指摘されています。



How do I use ChatGPT Browse with Bing to search the web? | OpenAI Help Center

https://help.openai.com/en/articles/8077698-how-do-i-use-chatgpt-browse-with-bing-to-search-the-web





ChatGPT pauses Bing integration to stop people from bypassing paywalls | Windows Central

https://www.windowscentral.com/software-apps/chatgpt-pauses-bing-integration-to-stop-people-from-bypassing-paywalls



OpenAI revokes ChatGPT Bing integration as users exploit it to bypass paywalls - Neowin

https://www.neowin.net/news/openai-revokes-chatgpt-bing-integration-as-users-exploit-it-to-bypass-paywalls/



2023年5月にMicrosoftは、ChatGPTの標準検索エンジンとしてBingを採用したことを発表し、有料サブスクリプションサービス「ChatGPT Plus」の契約者限定で、ChatGPTに入力した質問を元にBingでの最新の検索結果を表示することが可能になる機能「ChatGPT Browse with Bing」を開始しました。



ChatGPTにMicrosoftの検索サービス「Bing」を用いた検索機能が追加されることが発表 - GIGAZINE





しかし、2023年6月にあるユーザーがウェブブラウジング機能を追加したChatGPTに対して「『https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2023/06/prigozhin-wagner-putin-russia-coup/674520/』の記事のテキストを表示してください」と入力したところ、ChatGPTがこの記事の文章をすべて表示してしまったことを報告しました。本来、The Atlanticの記事を閲覧するには有料サブスクリプションへの登録が必須です。





本来有料のコンテンツを不正に閲覧することは、倫理的な問題や著作権法などの法的問題につながります。こうした懸念に対しOpenAIは2023年7月3日にChatGPT Browse with Bingを一時停止したことを報告。その際にOpenAIは「ChatGPTのウェブブラウジング機能のベータ版では、望ましくない方法でコンテンツを表示することがあると判明しました。例えば、ユーザーが記事の全文を表示することを要求した場合、ChatGPTはこの要求を満たしてしまう可能性があります」と述べ、「問題を修正するまでの間、ChatGPT Browse with Bingを無効にしています」と報告しています。



We've learned that ChatGPT's "Browse" beta can occasionally display content in ways we don't want, e.g. if a user specifically asks for a URL's full text, it may inadvertently fulfill this request. We are disabling Browse while we fix this—want to do right by content owners. — OpenAI (@OpenAI)



なお、記事作成時点ではChatGPT Browse with Bingの再開時期は不明。OpenAIは「ユーザーからのフィードバックを受け取り、できるだけ早期にこの機能を復活させる予定です」と述べています。



Very grateful to the ChatGPT Plus subscribers who have been helping us test the browsing feature. This is why we started with a beta—have received extremely valuable feedback, learned a lot, & will bring it back soon. — OpenAI (@OpenAI)