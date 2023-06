2023年06月23日 11時16分 ネットサービス

YouTubeがファンチャンネルは「なりすまし」ではないと明確にするようポリシーを変更



YouTubeが「なりすまし」に関するポリシーの変更を発表しました。新たなポリシーでは、ファンチャンネルはオリジナルのクリエイターではないことを明確にすることが求められます。



Updates to YouTube Policies for Fan Channels - YouTube Community

https://support.google.com/youtube/thread/222141263/updates-to-youtube-policies-for-fan-channels





YouTube is cracking down on fan channels, updates policy

https://9to5google.com/2023/06/22/youtube-cracking-down-fan-channels/



YouTubeは、特定のクリエイターやアーティストのふりをしてチャンネルを開設する「なりすまし」を禁止しています。



Impersonation policy - YouTube Help

https://support.google.com/youtube/answer/2801947





今回のポリシー改定は、「なりすまし」とファンチャンネルとの間に線引きをするもので、ファンチャンネルを運営する場合、オリジナルのクリエイターやアーティスト、団体を代表したものではないことを明確にしたチャンネル名・ハンドル名(ユーザー名)を使用することが求められます。



「YouTube」という名称を使って具体例を出すと、「You Tube」のようにオリジナルの名前にスペースを追加したり、「Y0uTube」のようにアルファベットの「O(オー)」を「0(ゼロ)」に置き換えたりしたものはアウトとなります。





このほか、プロフィールや背景、ロゴなどの外観を利用することも認められていません。



これらのポリシーはあくまで一例で、ポリシーに違反している場合、チャンネルまたはアカウントが停止される事があります。



ポリシーのアップデートは2023年8月21日に実施されます。