2025年06月26日 10時30分 ネットサービス

YouTubeがライブ配信の最低可能年齢を16歳に引き上げ、15歳以下は大人の同伴が必要に



YouTubeはヘルプサポートページを更新し、2025年7月22日(火)以降はYouTubeでライブ配信の最低年齢を引き上げることを発表しました。これまで、13歳未満の子どもがライブ配信を投稿する場合は必ず大人の同伴が必要と規定されていましたが、7月22日以降はこの年齢制限が16歳にまで引き上げられます。



Avoid restrictions on YouTube live streaming - YouTube Help

https://support.google.com/youtube/answer/2853834





YouTube will increase the minimum age for live streaming to 16

https://www.engadget.com/cybersecurity/youtube-will-increase-the-minimum-age-for-live-streaming-to-16-163315489.html



YouTubeは、16歳未満のユーザーが7月22日以降も大人の同伴なしでライブ配信を続ける場合、ライブチャットが無効化され、その他の機能へのアクセスが一時的に停止される可能性があると警告しています。





さらにYouTubeは、ルール違反が判明したライブ配信は最終的に削除する予定で、アカウントに制限が課されたユーザーは別のチャンネルでのライブ配信も禁止されると述べています。これに違反した場合、最終的にはアカウントが停止される可能性があるとのこと。ルール変更の影響を受けるクリエイターには、配信が削除された場合にメールで通知されるそうです。



16歳未満のクリエイターでライブ配信を継続したい場合、チャンネルへのアクセス権を大人に編集者、管理者、またはオーナーとして付与する必要があります。これにより、チャンネルにリンクされたアカウントから配信を開始できるようになります。



YouTubeは、16歳未満のクリエイターと共同制作を行う大人は「目に見えて存在」し、ライブ配信に同じように参加していることを明確に示す必要があるとしています。





IT系ニュースサイトのEngadgetは、なぜこのような変更を決定したのかをYouTubeに問い合わせましたが、返答はなかったと報告しています。