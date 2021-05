2021年05月20日 13時00分 ソフトウェア

GoogleがChromeにお気に入りウェブサイトの自動更新確認機能「フォロー」を試験実装すると発表



GoogleがChromeの試験運用版に相当するChrome Canaryにウェブサイトの自動更新確認機能「フォロー」を試験実装すると発表しました。



Chromium Blog: An experiment in helping users and web publishers create deeper connections on Chrome

https://blog.chromium.org/2021/05/an-experiment-in-helping-users-and-web.html



Google Chrome testing RSS-powered 'Follow' button, feed - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/05/19/chrome-follow-rss-feed/



新たに導入される「フォロー」は、フォローしたいウィンドウを開いた状態でChromeの設定メニューを開くと、以下のように「サイト名(+ Follow)」という選択肢が表示されるようになるというもの。





この選択肢をクリックしてフォローしたウェブサイトの新規投稿は、新しいタブの「Following(フォロー中)」という項目内に画像入りの見出し付きカードとして表示されるようになり、更新確認が容易になります。





この「フォロー」は実質的にRSSリーダーに相当する機能ですが、実装的にも既存のRSSシステムを使用するとのことで、GoogleはChrome Canaryにおける試験が終了してChromeに本格導入を行う場合には、ウェブパブリッシャー側に対してRSSを最新の状態に保つ方法に関するガイダンスを提供する予定だと語っています。



「フォロー」は、Androidを使用するアメリカのChrome Canaryユーザーを対象に2021年6月中から試験が行われる予定。Googleは「フォロー」について、「ユーザーとウェブパブリッシャーがChromeでより深いつながりを持てるようにする試み」と表現しています。