GoogleがFeedBurnerのフィード更新メール通知機能などを停止すると発表

Googleがフィード管理サービス・ FeedBurner を「次の章」に移行するための変更において、フィードやブログの更新をメールで配信・通知する機能を含む「コアではないフィード管理機能」のほとんどを停止させると発表しました。 Upcoming changes to FeedBurner | Google Search Central Blog https://developers.google.com/search/blog/2021/04/changes-to-feedburner

2021年04月15日 10時35分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

