Windows 11の累積更新プログラムを入れると特定のセキュリティソフトを入れたユーザーのChromeが機能しなくなる

Windows 11 KB5027231 also breaks Chrome for Cisco, WatchGuard EDR users https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/windows-11-kb5027231-also-breaks-chrome-for-cisco-watchguard-edr-users/

・関連記事

Windowsのセキュリティアプリ「Microsoft Defender」がChromeやDiscordなどをマルウェアと誤検知するバグが発生 - GIGAZINE



Windows標準のセキュリティソフト「Microsoft Defender」はシステム負荷が高すぎるとのテスト結果、ベストなセキュリティソフトは一体どれなのか? - GIGAZINE



Windows 11のスクリーンショット編集機能に「編集前のデータを復元できる脆弱性」が存在することが判明 - GIGAZINE



MicrosoftやAvastなどの人気アンチウイルスソフトがPCのデータを完全破壊してしまう脆弱性「Aikido(合気道)」が見つかる - GIGAZINE

2023年06月19日 12時28分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.