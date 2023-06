2023年06月19日 12時30分 生き物

「鹿が蛇を食べる」衝撃のムービーが撮影される、「人間の死体」「ステーキ」などを食べた記録も存在



「鹿が蛇を太い麺類のようにズルズルと食べる様子」を撮影したムービーがInstagramに投稿されました。鹿には温厚なイメージや草食のイメージを抱きがちですが、インターネット上には今回撮影されたムービー以外にも「鹿の肉食ムービー」が複数存在しています。



Viral video of deer eating a snake isn't as weird as you might think | Live Science

https://www.livescience.com/animals/land-mammals/viral-video-of-deer-eating-a-snake-isnt-as-weird-as-you-might-think



アウトドア愛好家のTrey Reinhart氏が撮影した「鹿が蛇を食べるムービー」が以下。鹿が口や舌をせわしなく動かしながら長い蛇を一度も離すことなく食べ続けています。





鹿は牛と同じく4つの胃を持つ反すう動物で、主に植物を食べて生活しています。しかし、海外メディアのLive Scienceによると鹿の肉食行動はこれまでにも数多く確認されてきたとのこと。例えば、以下のムービーには鹿が「人間が与えた魚」を食べる様子が記録されています。



Fish-eating deer while friends fishing not hunting not sure of Sex of animals like Miley - YouTube





さらに、以下のムービーでは鹿がステーキをパクパク食べています。



Deer Like Meat.AVI - YouTube





上記の2本のムービーでは「人間が与えた肉」を食べていますが、ライブカメラで「鹿が自発的にウサギやリスの死体を食べる様子」を観察した記録も残っています。





他にも、鹿が海鳥を捕食する様子が観察されたり、野生動物の骨を食べる様子が観察されたりと、鹿による肉食の観察例は数多く存在します。加えて、2017年には「人間の死体の腐乱過程を観察する実験場」で鹿が人間の死体を食べる様子も確認されています。



Live Scienceは鹿が肉を食べる理由について「鹿には獲物に襲いかかる能力や引き裂く能力が欠けています。しかし、(栄養を得るべく)胃で処理するのにコストがかかる植物と比べて、動物の死体はタンパク質やミネラル、脂肪の豊富な供給源になりえます」と述べています。また、鹿が動物の骨を食べる様子を観察した前述の研究では、鹿が角の発達や維持に必要な栄養を得るために肉食に及んでいる可能性が指摘されています。