2025年05月19日 13時43分 ソフトウェア

MicrosoftがWindowsとLinuxのデュアルブート不可能問題を解決するパッチを配信、発生から9カ月経過



2024年8月に行われたWindowsのセキュリティ更新によって、WindowsとLinuxのデュアルブートができなくなっていた問題が、2025年5月に配信されたパッチによって解消されたことがわかりました。



May 13, 2025—KB5058385 (OS Build 20348.3692) - Microsoft Support

9 Months Later, Microsoft Finally Fixes Linux Dual-Booting Bug

Linux Windows 11 dual boot to finally play well as Microsoft fixes nine-month old bug - Neowin

2024年8月14日、Microsoftはセキュアブートメカニズムが回避される可能性のある脆弱性「CVE-2022-2601」に対するパッチを含むWindows Updateを配信しました。





Microsoftはこのパッチについて「Windowsのセキュリティシステムに影響を与える脆弱なLinuxブートローダーをロックしますが、デュアルブートシステムに影響を与えることはない」と説明していましたが、実際にはユーザーからWindowsとLinuxのデュアルブートが不可能になる問題が発生しているという報告が相次ぎました。



WindowsのアップデートによりLinuxとのデュアルブートが不可能になったとの報告 - GIGAZINE





この問題発生から9カ月が経過した2025年5月のWindows Updateで、Microsoftは当該問題への対応を含む「KB5058385」というセキュリティ更新を配布しました。



リリースノートでは、対応内容は「Linuxシステム検出のためにSBAT(Secure Boot Advanced Targeting)に改善を適用」と、非常に簡潔な報告ですが、正当なLinuxブートローダーを識別するために使用されるロジックが改善され、セキュリティポリシー違反としてブロックされることがなくなるとニュースサイトのIT'S FOSS NEWSは報じています。



対象となるOSはWindows 11の23H2、22H2、21H2、Windows 10の21H2、Windows Enterprise 2015 LTSB、Windows Serverの2022、2019、2016、2012、2012 R2。



セキュリティ更新ファイルは通常のWindows Updateで配信され適用されるため、特別な対応は必要ありません。



なお、対象にWindows 11 24H2が入っていませんが、すでに修正が行われている可能性があるとIT's FOSS NEWSは述べています。