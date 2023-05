オフグリッド太陽光発電が遠隔地の電力事情を変える

インドネシアでは近年、電力の恩恵が多くの人に行き渡るようになっており、2005年から2020年の間に電力普及率は85%から97%近くまで上昇しました。それでもなお、送電網の行き渡らないところに50万人以上が住んでいるのですが、オフグリッド(送電網に接続していない)太陽光発電が、遠隔地に電気をもたらしつつあることが報告されています。 Off-grid solar brings light, time and income to remotest villages | AP News https://apnews.com/article/offgrid-solar-electrification-indonesia-0991d77d68f879c4daa12e7d3dfd97ee

2023年05月16日

