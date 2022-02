年間4億円以上を稼ぎ出す上にCO2排出量も63％削減できる「石油採掘を利用したマイニング」とは？

・関連記事

膨大な電力を消費する仮想通貨のマイニング業者は炭素排出量の削減に苦心している - GIGAZINE



ビットコインの採掘企業が「原子力発電」と手を組む動きが進んでいる、環境に優しい電力源として - GIGAZINE



仮想通貨のマイニング企業がかかえるさまざまな問題とは? - GIGAZINE



国際通貨基金がビットコインの法定通貨化をやめるようエルサルバドルに呼びかけ - GIGAZINE



Intelが仮想通貨マイニング専用チップを開発中である可能性が急浮上、マイニング市場へ参入か - GIGAZINE



北朝鮮のハッカー集団による仮想通貨の盗難が年々増加&手口も悪化している - GIGAZINE



ビットコインなどの仮想通貨をマイニング可能な三輪電気自動車「Spiritus」が登場 - GIGAZINE



2022年02月16日 09時00分00秒 in メモ, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.