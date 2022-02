ついに「サイバーパンク 2077」のPS5版が登場、5時間遊べる無料体験版も

・関連記事

最悪のスタートを切ったはずのサイバーパンク2077がSteamのトップセラー&最もプレイされたゲームの1つに - GIGAZINE



キアヌ・リーヴスが「サイバーパンク2077」のMODで自身とセックスできると知り「イエス!」とガッツポーズで喜ぶ - GIGAZINE



不具合多発で酷評だらけだった「サイバーパンク2077」のSteam上の評価が好評に転じる - GIGAZINE



バグだらけでPlayStation Storeから削除された「サイバーパンク2077」が復活、ただしPS4版は「パフォーマンスの問題あり」と注意事項に明記 - GIGAZINE



「サイバーパンク2077はなぜひどい状態でリリースされたのか?」が開発現場のスタッフへのインタビューで明らかに - GIGAZINE



2022年02月16日 10時06分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.