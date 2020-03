天然ガス発電所が60億円超を費やしてビットコインマイニング設備を導入

・関連記事

アポロ計画に使われたコンピューターで「Bitcoinのマイニング」を行った猛者が登場 - GIGAZINE



地球温暖化はビットコインマイニングだけで2033年までに限界を迎える - GIGAZINE



ビットコイン採掘で整備された過剰なインフラにかかる新たな産業革命の期待 - GIGAZINE



時価2億円超のビットコインマイニングマシンがアイスランドで盗まれる - GIGAZINE



高騰し続ける仮想通貨Bitcoinを掘る世界最大のマイニング工場に潜入、2万5000台のマシンを酷使する採掘現場の恐るべき実態に迫る - GIGAZINE



数万台のコンピューターを導入して行われるBitcoinマイニングの現状はこんな感じ - GIGAZINE



2020年03月10日 20時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.