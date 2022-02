2022年02月16日 08時00分 ネットサービス

テキストからグラフを自動で作成してくれるライブラリ「Mermaid」をGithubがサポート



「百聞は一見にしかず」ということわざもあるように、どんなに丁寧に説明されても分からなかったものが一枚の画像を見るだけで理解できることは多いものです。ソフトウェア開発プラットフォームのGitHubで、テキストから自動でグラフを生成してくれるライブラリ「Mermaid」が公式にサポートされ、利用可能になったとアナウンスが行われています。



Include diagrams in your Markdown files with Mermaid | The GitHub Blog

https://github.blog/2022-02-14-include-diagrams-markdown-files-mermaid/



GitHubはプログラマーが利用するサイトということでテキスト重視の設計になっており、これまで視覚的な説明を行うには画像を埋め込む必要がありました。今後はMermaidを利用することで簡単にグラフを作成できるため、ドキュメントの作成・保守が容易になったほか、Issueで提案を行う際やPull Requestの説明を行う際に視覚的な説明を行いやすくなっています。





Mermaidでサポートしているグラフの種類は以下の通り。



◆フロー形式





◆シーケンス図





◆ガントチャート





◆クラス図





◆Gitグラフ





◆ER図





◆ジャーニーマップ





ユーザーとサービスの関わりを時系列で並べたグラフのこと。



◆円グラフ





◆要求図





GitHubで利用する際には、Mermaid記法の部分をバッククォート3つで囲い、最初のバッククォート3つの後ろに「mermaid」と記入します。





```mermaid graph TD; A-->B; A-->C; B-->D; C-->D; ```



上記の場合は以下のようなフロー形式のグラフが自動で生成されるわけです。





Mermaid自体は2014年から開発が続けられているグラフ作成ツールなので、ライブエディターなど周辺環境が整っているのも見逃せない点です。