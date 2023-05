2023年05月05日 08時00分 レビュー

「負の質量」を持つ物体はどんな動きをするのかが一発で分かるアニメーション集



人々の身近にあるほとんどの物質は「正の質量」を持っていますが、この宇宙には正の質量を持つ物質とは反対向きに加速度が働く「負の質量」をもつ物質があるとも考えられています。そんな負の質量のイメージをアニメーションにしてまとめたサイトが公開されていたので、実際にアクセスしてみました。



Negative Mass: What Does That Actually Mean?

https://students.tools/negative/





「負の質量を探るには、まず負の重さを探る必要があります」との案内文からスタート。ニコカド(大食いYouTuber)がくっついたバネと風船がくっついたバネが用意されているので、「RELEASE」をクリックして力がどのように加わるかを見ていきます。





するとこんな感じ。ニコカドのバネには下向きに6900Nの力が加わり、風船のバネには上向きに42Nの力が加わっています。言い換えると、風船のバネには下向きに-42Nの力が加わっているとも言えます。これが負の質量の概念です。





今度は風船の空気を抜いた状態でチャレンジ。何かが変わるはずです。





すると風船が付いたバネには0.01Nの力が加わりました。これは空気を無視した風船の純粋な重さということになります





負の質量のイメージがつかめたら、次はボールを用意します。このボールは正の質量を持つボール(普通のボール)で、「SHOOT」をクリックすればポンと打ち出されます。





今度は「正の質量を持つボール(左)」と「負の質量を持つボール(右)」を並べて置きます。正の質量を持つボールを負の質量を持つボールに向かって打ち出したらどうなるのでしょうか。





「正の質量を持つボール」にぶつかった「負の質量を持つボール」は「正の質量を持つボール」に引き寄せられ、「正の質量を持つボール」をすり抜けて反対側に転がっていってしまいました。





今度は正の質量を持つボールを壁のある空間に入れて打ち出してみます。正の質量があるボールは、摩擦が働くことで次第に速度を落とし、停止します。





今度は負の質量を持つボールを入れてみます。どうなるのかは、以下の画像をクリックすると分かります。





これはゆっくりと星を周回する小さい惑星。負の質量の惑星を追加してみます。





負の質量は正の質量に引き付けられますが、近づくと押しのけられます。最終的に、両方とも永遠に加速することになります。





最後は「とにかく、今日は何か新しいことを学んでいただけたらと思います!この短いプレゼンを楽しんでいただけたなら、私にコーヒーをおごることを検討してください!ありがとうございました!」という短い言葉で締めくくられました。