2023年05月05日 12時10分 モバイル

Appleが2023年度第2四半期決算を発表、サービス部門は過去最高の売上を記録もiPadとMacは大幅な売上減



現地時間の2023年5月4日、Appleが2023年度第2四半期(1~3月)の決算を発表しました。Appleの2023年度第2四半期の売上高は前年同期比で2.6%減の948億3600万ドル(約12兆7200億円)で、純利益は前年同期比で3.4%減の241億6000万ドル(約3兆2400億円)を記録しています。



Apple reports second quarter results - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2023/05/apple-reports-second-quarter-results/





Apple Q2 2023 results: $94.8B revenue, better than expected (with charts!) – Six Colors

https://sixcolors.com/post/2023/05/apple-q2-2023-results-94-8b-revenue-better-than-expected/



Apple reports Q2 2023 earnings: $94.8 billion revenue, new records for Services and iPhone - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/05/04/apple-reports-q2-2023-earnings-94-8-billion-revenue-new-records-for-services-and-iphone/



2023年会計年度第2四半期のAppleの総売上高は前年同期比で2.6%減の948億3600万ドル、純利益は前年同期比で3.4%減の241億6000万ドルで、希薄化後の1株当たりの利益は1.52ドル(約200円)と前年同期の数字と変わりありませんでした。





Appleの売上は5つのカテゴリに分けられており、それぞの内訳は以下の通り。iPhoneは第2四半期としては過去最高の売上高を記録しており、サービス部門は四半期ごとの売上高として過去最高の数字を記録しているのに対して、iPadは前年同期比で12.8%減、Macは前年同期比で31.3%減と大幅な売上減を記録しています。



iPhone:前年同期比1.5%増の513億3400万ドル(約6兆8800億円)

iPad:前年同期比12.8%減の66億7000万ドル(約8950億円)

Mac:前年同期比31.3%増の71億6800万ドル(約9610億円)

その他製品:前年同期比0.6%減の87億5700万ドル(約1兆1700億円)

サービス:前年同期比5.5%増の209億700万ドル(約2兆8000億円)



なお、サービス部門にはiCloudやApp Store、Apple Card、Apple Musicなどの売上が含まれており、その他製品にはApple WarchやAirPods、さらにほかのカテゴリには含まれない製品の売上が含まれています。





2018年度第3四半期以降の四半期ごとの総売上高をまとめたグラフが以下。毎年第1四半期の総売上高だけが大幅に伸びていますが、全体的に見ると四半期ごとの総売上高が徐々に伸びていることがわかります。





四半期ごとの純利益をまとめたのが以下のグラフ。





2023年度第2四半期の売上の内訳は以下の通り。売上の54%をiPhoneが担っている通り、Appleのビジネスの中心がiPhoneにあることは変わりありませんが、サービス部門の売上も徐々に増加しており、全体の22%を占めるほどになっています。





四半期ごとのiPhoneの売上推移をまとめたのが以下のグラフ。





四半期ごとのiPadの売上推移をまとめたのが以下のグラフ。





四半期ごとのMacの売上推移をまとめたのが以下のグラフ。





四半期ごとのその他製品の売上推移をまとめたのが以下のグラフ。





四半期ごとのサービス部門の売上推移をまとめたのが以下のグラフ。





Appleの売上の割合を地域別に視覚化すると以下の通り。





Appleのティム・クックCEOは2023年度第2四半期の業績を受け、「我々は長期的な投資を続け、2030年までにカーボンニュートラルな製品とサプライチェーンの構築に向けて大きな進歩を遂げるなど、我々の価値観をリードしていきます」と言及。



Appleのルカ・マエストリCFO(最高財務責任者)は、「Appleの将来に対する自信と株式の価値を考慮し、取締役会はさらに900億ドル(約12兆円)の自社株買いを承認しました。また、11年連続で四半期配当を引き上げています」と述べています。