Googleの機械学習プラットフォーム「Vertex AI」が過去最大のアップグレードでジェネレーティブAIをサポート

・関連記事

GoogleがChatGPTのライバルとなる会話型AI「Bard」を発表 - GIGAZINE



GoogleがAIで画像検索・Googleマップ・Google翻訳をアップデートすることを発表 - GIGAZINE



Googleが500億円超をOpenAIのライバル企業Anthropicに投資か、検索エンジンへの対話型AI導入を目指し - GIGAZINE



Googleが動画生成AI「Imagen Video」を発表 - GIGAZINE



2023年03月15日 12時18分00秒 in ウェブアプリ, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.