2023年03月15日 12時00分 ハードウェア

リークされた「Pixel 8 Pro」に謎の新センサーあり



2023年5月11日に開催される開発者向けカンファレンス「I/O 2023」での登場が予想されているGoogleのスマートフォン「Pixel 8 Pro」のものとされる画像がリークされました。Pixel 8 Proは前モデルの「Pixel 7 Pro」にかなり似ているデザインですが、明確に変化した部分がいくつか確認できます。



[Exclusive] Pixel 8 Pro First Look: Might be showcased at Google I/O 2023 in May - Smartprix

https://www.smartprix.com/bytes/exclusive-pixel-8-pro-first-look/



リークされたPixel 8 Proの360度ビューがコレ。





Pixel 8 Proは四隅がやや丸みを帯びたデザインで、曲面ではなくフラットなパネルになる予定です。





カメラモジュールにも大きな変更が見られ、3つのレンズが1つの楕円形のエリアに統合されました。フラッシュライトの下には丸い謎のセンサーが配置されていますが、その具体的な機能はまだ不明。マクロレンズ用センサーや深度センサー、あるいはまったく新しいセンサー技術である可能性もあります。





USB Type-Cポートとスピーカーは従来通り底面に配置され、天面は空いたままです。電源ボタンとボリュームボタンは右端に、背面にGoogleロゴが配置されています。





リークされた情報によると、Pixel 8とPixel 8 Proにはそれぞれ「shiba」と「husky」というコードネームが与えられており、2023年後半に発売される予定であることが判明しています。



Pixel 8 Proは約6.52インチのディスプレイを搭載し、本体サイズは162.6mm×76.5mm×8.7mmで、カメラバンプを含むと約12mmの厚さになるとのこと。なお、Pixel 7 Proのディスプレイサイズは6.7インチ、寸法は162.9mm×76.6mm×8.9mmです。





Pixel 8シリーズは未発表のSamsung Exynos 2300プロセッサをベースに、Samsungの3nmノード技術を活用したGoogle Tensor G3チップセットを搭載すると目されています。既存のGoogle Tensor G2チップセットは5nm技術で作られているため、Tensor G3チップセットの実装により、性能と効率の両方が強化される可能性があります。



これまでに複数のAndroid関連情報をリークし、新たに「AirTag」のような落とし物トラッカーをGoogleが開発中との情報を出したKuba Wojciechowski氏によると、Pixel 8シリーズには「スタッガードHDR」と呼ばれる機能が搭載される可能性があるとのこと。スタッガードHDRは、短・中・長露光という3つの露出でほぼ同時に写真を撮影し、通常のHDRと同じ効果を得ながら、撮影にかかる時間や、ぶれによる画像のぼやけを減らすことができるものです。なお、Pixel 7シリーズのカメラセンサーである「Samsung GN1」はスタッガードHDRをサポートしていません。スタッガードHDRをサポートするセンサーの例としては「Samsung GN2」が挙げられ、このセンサーがPixel 8シリーズに搭載される可能性が考えられています。



Google's 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR - ???? pic.twitter.com/ZfWtwQBykY — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke)



これまでに行われた予想の中では、Pixel 8シリーズや前述の落とし物トラッカーに加え、Pixel 7シリーズの廉価版に当たる「Pixel 7a」の情報も飛び出しています。加えて、Wojciechowski氏は未発表のGoogle製タブレット「Pixel Tablet」の「Pro版」も登場する可能性があるとも示唆しました。こうした情報が明らかになるGoogle I/O 2023は、日本時間の2023年5月11日(木)午前2時から開催される予定です。



Google I/O 2023

https://io.google/2023/