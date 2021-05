AIの開発や本番環境への導入が少ないコードで簡単にできる「Vertex AI」がGoogle Cloudで一般提供開始

・関連記事

猫語の翻訳システム開発現場から機械学習やニューラルネットワークを学べるパズルシミュレーションゲーム「while True: learn()」レビュー - GIGAZINE



成功した機械学習モデル150個を分析してわかったことまとめ、Booking.comの場合 - GIGAZINE



1億7000万円ものコストダウンを機械学習で達成したDropbox、一体どんな方法を取ったのか? - GIGAZINE



機械学習に特化した第4世代プロセッサ「TPU v4」をGoogleが発表、前世代の2倍以上のパフォーマンスに - GIGAZINE



Twitterが機械学習アルゴリズムを改善するためのイニシアチブを発表 - GIGAZINE



機械学習のアルゴリズムはドーパミン神経によって脳にも実装されていることが判明 - GIGAZINE

