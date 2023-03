2023年03月12日 19時30分 レビュー

無料で1日1回ランダムで生成されるダンジョンをブラウザ上で攻略する超シンプルなローグライクゲーム「Rogule」プレイレビュー



1980年に発表されたダンジョン探索型RPG「ローグ」のスタイルを踏襲した、ランダムで生成されるダンジョンをターン制で攻略していくゲームを「ローグライクゲーム」といいます。「Rogule」はブラウザ上から無料で遊べるシンプルなローグライクゲームで、1日1回だけプレイできます。



Rogule - a dungeon a day keeps the Balrog away

https://rogule.com/



無料で1日1回ブラウザ上で遊べる超シンプルなローグライクゲーム「Rogule」をプレイしてみた - YouTube





「Play it now」をクリックしたらプレイスタート。





移動は右下の方向キーをクリックあるいはタップするか、キーボードの方向キーで行います。右下の方向キーの中央、もしくは「.」キーを押すことで1ターン休息することができます。プレイヤーの体力ゲージは画面上部に表示されています。





道中にある岩や木を壊すことで、アイテムがゲットできます。アイテムは集めることでクリア後の点数が上がります。





進めていくと、敵が出現します。





敵の方向のキーを押すことで、攻撃ができます。





敵を倒しながらどんどんダンジョンを進めていきます。右下に見えている神社の鳥居のアイコンが、ダンジョンのゴールです。





しかし、このゴールを目指して進んでいった先の小部屋で敵2体に囲まれてしまう事態に。





そのまま攻撃されて体力が0になり、ゲームオーバー。再挑戦したいところですが、1日に1回しか挑戦できないので本日はここまで。ダンジョンは毎日ランダム生成なので、翌日挑戦するのはまた別のダンジョンということになります。





なお、Roguleのソースコードは、GitHubで公開されています。



GitHub - chr15m/rogule.com: A dungeon a day keeps the Balrog away

https://github.com/chr15m/rogule.com