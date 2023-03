2023年03月05日 17時30分 ゲーム

Xbox型冷蔵庫に続き「Xbox Series S型トースター」の存在が明らかに



Microsoftのゲーム部門であるXboxは、「Xbox Series Xの見た目が冷蔵庫のようだ」という声に応える形で、Xbox Series X型の冷蔵庫をリリースしました。これに続き、MicrosoftはXbox Series S型のトースターも計画していることが明らかになっています。



Une gamme complète d’accessoires d’intérieur estampillée Xbox à venir

https://xboxsquad.fr/news/2023/03/une-gamme-complete-daccessoires-dinterieur-estampillee-xbox-a-venir/



Could this Xbox Series S Toaster be a real Microsoft appliance or just an April Fool's prank? | Windows Central

https://www.windowscentral.com/gaming/could-this-xbox-series-s-toaster-be-a-real-microsoft-appliance-or-just-an-april-fools-prank



Here's that Xbox Series S toaster you've always wanted | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/heres-that-xbox-series-s-toaster-youve-always-wanted



Xbox Series S型トースターは、フランスのTwitterユーザーである@GyoJvfrさんが発見しました。Xbox Series S型トースターは2枚のパン(最大120mm×120mm)を一度に焼くことができるトースターで、焼き具合は6段階で設定可能。サイズは幅38.3cm×奥行き12cm×高さ19cmです。



Fan de #XBOX ?

Sortez vos carnet de cheque, il semblerait que le succès du frigo Xbox Séries X ai donné des idées...

- en précommande à 60€ pic.twitter.com/maJPCaVgiT — Gyo Jvfr (@GyoJvfr)



Xbox Series S型トースターについて、Windows Centralは「本物なのか単なる冗談なのかわかりません。エイプリルフールが近いので、これ用に用意したものかもしれません」と指摘していますが、Eurogamer.netは「2023年後半にリリースされる予定で、現在フランスとベルギーの居住者向けに事前注文が可能です」と報じています。





Eurogamer.netによると、Xbox Series S型トースターはライセンス製品で、1台当たり60ユーロ(約8700円)で販売される予定です。



この他、Microsoftが計画しているXbox関連グッズとしては以下のようなものが発見されています。



Haloツールボックス(価格未定)





Xbox Series X/S RGBマウスパッド(29.99ユーロ:約4300円)





Xbox Series X折りたたみ式収納ボックス(40ユーロ:約5800円)





Xbox Series Xペンケース(9.99ユーロ:約14000円)





食器セット(69ユーロ:約1万円)、ラーメン丼(19ユーロ:約2700円)、コントローラー型栓抜き(19.99ユーロ:約2900円)





14インチ(約36cm)のHalo Energy Sword型ランプ(44.99ユーロ:約6500円)