2023年2月24日のヘッドラインニュース

Warner Bros. Gamesが2023年2月23日に、人気小説「ハリー・ポッター」の世界を舞台にしたオープンワールド・アクションRPG「 ホグワーツ・レガシー 」の販売数が発売からわずか2週間で1200万本に達し、世界で8億5000万ドル(約1145億円)の売上を達成したと発表しました。 Hogwarts Legacy Is Biggest Global Launch Ever for Warner Bros. Games | Business Wire https://www.businesswire.com/news/home/20230223005895/en/Hogwarts-Legacy-Is-Biggest-Global-Launch-Ever-for-Warner-Bros.-Games 2月10日にPlayStation5版、Xbox Series X/S版、およびPC版がリリースされた「ホグワーツ・レガシー」は、原作シリーズの約100年前を描いたアクションゲームで、プレイヤーはホグワーツ魔法魔術学校を中心とした魔法の世界を自由に探検できます。リリース前から 約50万人が先行プレイ するなど注目されており、ローンチ時にはTwitchでの最大同時視聴者数が128万人と、シングルプレイヤーゲームの最多記録を更新。ゲームプラットフォームのSteamにおける同時接続ユーザー数も約88万人を 記録 するなど、盛り上がりを見せています。 「ホグワーツ・レガシー」はPlayStation4とXbox One向けが2023年4月4日に、Nintendo Switch向けが7月25日にリリースされる予定です。

