2023年2月17日のヘッドラインニュース

空港の手荷物検査場で「人工股関節」と申告したら僕の背後二人も “me too” と言ってなんと3人連続で人工股関節! そうしたら(普通のX線だと鳴るから)手荷物検査場のお兄ちゃんが「titanium people over here!! (チタン人はこちら!)」と叫んでみんなで大爆笑。アメリカ人のこういうとこ、好き。

