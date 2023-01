たった1滴の海水に潜む幻想的な生命を捉えた写真集

by Angel Fitor 体の大きいものから小さいものまで、海にはさまざまな生物が生息しています。水中環境を専門とするプロの写真家、アンヘル・フィトール氏が、1滴の海水に潜む生物を捉えた写真の数々を公開しました。 These Gorgeous Photos Capture Life Inside a Drop of Seawater | Science | Smithsonian Magazine https://www.smithsonianmag.com/science-nature/these-gorgeous-photos-capture-life-inside-drop-seawater-180981297/ 以下の写真は カイアシ類 と呼ばれる甲殻類の生き物です。卵から成虫になるまでに、6つの幼生期と6つの幼生期を経て、それぞれの段階で新しい脚が生えます。

2023年01月20日 20時00分00秒 in 生き物, アート, Posted by log1p_kr

