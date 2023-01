ChatGPT相当の言語モデルを利用したチャットボットをプログラム不要で構築できるツールが登場

・関連記事

AlphaGoなどを開発したDeepMindがChatGPT対抗の「Sparrow」と呼ばれる独自のチャットボットのプライベートベータ版を2023年中にリリースすることを検討中 - GIGAZINE



Microsoftが超強力なチャットAI「ChatGPT」を使った新機能を検索エンジンのBingで展開する予定だと報じられる - GIGAZINE



人間のように思考する「汎用人工知能(AGI)」が実現するまでのロードマップ - GIGAZINE



AIのイーロン・マスクやサキュバスの女王とチャット可能&自分でもチャットボットを作成できる「Character.AI」 - GIGAZINE



チャットボットで作ったAI彼女を虐待してしまうという悲しい事例が増えている - GIGAZINE

2023年01月20日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.